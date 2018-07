Sérvia com Boskovic e 100% na China. Força máxima pelo ouro inédito.

Acabou a moleza.

Medalha de prata nos jogos olímpicos do Rio em 2016, a seleção da Sérvia terá força máxima em Nanjing, na China.

O técnico Zoran Terzic relacionou o que tem de melhor para as finais do Grand Prix.

O blog estará em Nanjing acompanhando a competição.

A relação das 14 jogadoras conta com as levantadoras Ana Antonijevi? e Bojana Živkovi?, as opostas Tijana Boškovi?, Sanja Malagurski e Ana Bjelica, as ponteiras Brankica Mihajlovi?, Tijana Maleševi?, Bjanka Buša e Bojana Milenkovi?, as centrais

Milena Raši?, Stefana Veljkovi? e Jovana Stevanovi? e as duas líberos: Jelena Blagojevi? e Teodora Puši?.

A Sérvia luta pelo título inédito. Até hoje foram apenas duas medalhas de bronze em 2011 e 2013.

Estados Unidos e Itália são os adversários das sérvias na China. Duas seleções avançam para a fase semifinal.

O BRASIL terá China e Holanda.