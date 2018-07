Sérvia, de novo no caminho, pelo fim do jejum na Liga Mundial.

Mais competitiva, menos desgastante e extremamente atrativa para a mídia.

A Liga Mundial 2017 repete a fórmula vitoriosa usada em 2016. Diferente dos jogos olímpicos, a competição irá contar com a Sérvia, que conquistou o título pela primeira vez na história derrotando o BRASIL na final em Cracóvia.

O sistema utilizado entre as mulheres no Grand Prix foi aprovado. 4 finais de semana, com um de descanso após o terceiro, e um mês de competição.

A Liga Mundial começará junho. O BRASIL vai até a Itália e terá Polônia, Irã e os próprios italianos como adversários entre os dias 2 e 4.

Ainda na primeira semana jogarão na Sérvia as seleções dos Estados Unidos, Canadá, Bélgica e os donos da casa. A Rússia recebe França, Bulgária e Argentina.

Na semana seguinte o BRASIL vai até a Bulgária e pega além dos búlgaros, as seleções do Canadá e novamente a Polônia. O Irã abre as portas para Sérvia, Argentina e Bélgica. A França faz o mesmo com Rússia, Estados Unidos e Itália.

Entre os dias 16 e 18 de junho, terceira semana, o BRASIL joga na Argentina contra Sérvia e Bulgária. A Polônia recebe Estados Unidos, Rússia e Irã e a Bélgica por fim vai hospedar as seleções da França, Itália e Canadá.

As cinco melhores seleções da fase de classificação e mais o país-sede vão brigar pelo título. A FIVB ainda não definiu o país que irá sediar as finais da Liga que acontecerão entre os dias 28 de junho e 2 de julho

O BRASIL não vence a Liga Mundial desde 2010. A seleção brasileira é a maior vencedora da história da competição com 9 títulos. O BRASIL foi seis vezes vice-campeão.