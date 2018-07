Sérvia derrota Rússia e Estados Unidos assumem liderança da Copa do Mundo

Os Estados Unidos assumiram a liderança da Copa do Mundo do Japão.

O time comandado por Karch Kiraly ganhou fácil da Argentina por 3 a 0 em Okayama e chegou aos 19 pontos.

E o dia era dos Estados Unidos.

Em Sendai, ao mesmo tempo, a Sérvia virava o jogo para cima da Rússia e vencia por 3 a 2, derrubando assim a última seleção invicta na competição.

A derrota custou caro para a Rússia.

Com a vitória do Japão diante da Coreia por 3 a 0, a Rússia caiu para terceiro lugar com os mesmos 18 pontos das japonesas. A Sérvia, que levou 2 pontos com a vitória no tie-break, tem 16 e está em quinto.

A oposta Boskovic foi o nome da partida com 27 pontos, mesmo aproveitamento de Goncharova. A Rússia deu a impressão de que faria mais um 3 a 0 quando abriu 2 a 0 com um duplo 25/22, mas parou. A Servia reagiu com 25/14 e 25/23 e venceu o quinto set por 15/12 na partida mais disputada da Copa do Mundo.

A China fez 3 a 0 no Quênia e se mantém firme na luta pela classificação também com 18 pontos, 6 vitórias e em quarto lugar.

Nos outros resultados da rodada, a República Dominicana derrotou o Peru por 3 a 1 e Cuba fez 3 a o na Argélia.