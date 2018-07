Sérvia fica com vaga olímpica e Estados Unidos estão quase fora da Copa do Mundo

A derrota para a Rússia por 3 a 0 vai custar caro aos Estados Unidos.

Com o resultado negativo em Nagoya, a seleção norte-americana permanece com os mesmos 22 pontos. A Sérvia, que bateu Cuba por 3 a 0, soma 21.

Acontece que o critério estabelecido pela FIVB, Federação Internacional de Vôlei, determina que o número de vitória é mais importante que os pontos somados, ou seja, a Sérvia soma 8 vitórias contra 7 dos Estados Unidos e hoje ocupa a terceira colocação mesmo com 1 ponto a menos.

Rússia e China somam as mesmas 8 vitórias, mas ambas chegaram aos 24 pontos, segundo critério de desempate.

A Sérvia tem tudo para alcançar 10 vitórias pois enfrentará Quênia e Argentina nas duas últimas rodadas. Como Rússia e China se enfrentam, uma das duas seleções chegará no máximo a 9 vitórias. Nesse caso, vencendo os jogos que restam, a Sérvia estaria classificada para a Olimpíada.

Os Estados Unidos, com 7 vitórias, jogam contra Japão e República Dominicana. As norte-americanas estão em situação muito complicada, precisam ganhar os dois jogos por 3 a 0 e depois fazer contas.

Será melhor do que torcer por uma vitória da Argélia contra a Rússia na última rodada. A China pega o Japão.

Caso não consiga a vaga na Copa do Mundo do Japão, os Estados Unidos ainda terão uma segunda oportunidade no classificatório continental da Norceca.

O mesmo acontecerá com a China na Ásia.