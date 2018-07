Sérvia mostra realidade ao BRASIL que é reprovado no único teste na Turquia.

Não foi por falta de aviso.

No único teste de verdade no fim de semana de estreia no Grand Prix, o BRASIL caiu com facilidade diante da Sérvia por 3 a 0.

Derrota absolutamente previsível.

O que preocupa é a maneira como as jogadoras se comportaram. A maioria aceitou o resultado passivamente e sem reação.

O passe não existiu. Sofrível.

Não me recordo da seleção ter levado 11 pontos de saque. Brankica Mihajlovi? deitou e rolou.

Isso sem contar que o BRASIL precisou de 40 minutos para fazer o primeiro ponto de bloqueio. Aliás, Bia se salvou.

É evidente que trata-se de início de temporada, novo ciclo, fase de experiências, tudo isso, com boa vontade, pode ser levado em consideração.

Acontece que a Sérvia também não tinha em quadra o time considerado titular o que agrava ainda o quadro.

Fato é que José Roberto Guimarães terá muito trabalho pela frente.

O pior, ou no caso o melhor, vendo pelo lado positivo, é que jogos como de hoje mostram que determinada atletas não vingam na seleção.

Que ninguém se iluda com a Turquia no domingo. Café com leite.

A realidade é o que (não) se viu hoje em Ankara.