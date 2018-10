Sérvia, sem disfarce, vence fácil o Japão e é primeira semifinalista do mundial.

Nagoya recebeu novamente em menos de uma semana Japão x Sérvia.

A fanática torcida japonesa lotou o Nippon Gaishi Hall com a esperança que a história registrada há 4 dias, vitória do Japão por 3 a 1, pudesse se repetir. A diferença é que aquela altura do campeonato, literalmente falando, a Sérvia precisava ganhar apenas 1 set para confirmar matematicamente a classificação.

E foi o que aconteceu.

Hoje não.

Zoran Terzic, técnico da Sérvia, não poupou ninguém e usou o que tinha de melhor o jogo inteiro. O Japão lutou bravamente, esboçou uma reação no terceiro set, mas acabou sendo batido por 3 a 0.

Resultado absolutamente esperado com habitual destaque para Boskovic e Mihajlovic.

A Sérvia é a primeira semifinalista do mundial.