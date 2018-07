Sérvia valoriza Liga Mundial e despreza Grand Prix

Ao mesmo tempo que comemora a surpreendente campanha da seleção masculina, a Sérvia lamenta a não classificação do time feminino para as finais do Grand Prix.

O responsável tem nome: Zoran Terzic.

A decisão jogar a etapa do Rio de Janeiro com um time recheado de reservas e poupar as titulares custou caro. A Sérvia não conseguiu se recuperar e terminou a competição no modesto sexto lugar com 5 vitórias e 4 derrotas, 3 só no primeiro fim de semana.

Agora a Sérvia terá que s contentar em treinar e jogar alguns amistosos contra seleções de segunda linha até a estreia na Olimpíada.

Zoran Terzic não parece preocupado. Ele aprova a ideia do grupo descansar ao invés de viajar para a Tailândia, local das finais. O técnico parece confiante e diz que a Sérvia ainda não alcançou o ápice da forma.

Ainda assim não ter a Sérvia na fase final tira um pouco do brilho do torneio. Karch Kiraly e Lang Ping devem ter gostado da ausência da Sérvia. A Holanda, com o devido respeito, evoluiu, mas dá nem para a saída.

Por outro lado a mídia sérvia enaltece a liderança e a invencibilidade da seleção masculina que venceu as 6 partidas que disputou.

A desclassificação no pré-olímpico da Europa deixou os sérvios fora dos jogos olímpicos. Os jogadores viram na Liga Mundial a possibilidade de apagar a frustração pela eliminação.

O título, inédito após 5 vices, serviria como prêmio de consolação.