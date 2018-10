Sérvia x Itália: Boskovic ou Egonu? Quem será MVP do Mundial?

Yokohama irá assistir uma final inédita de campeonato mundial entre Sérvia e Itália.

Decisão que certamente irá consagrar uma das duas melhores opostas da atualidade. De um lado Boskovic, da Sérvia, do outro Egonu, da Itália.

Na única que vez que se enfrentaram, valendo pelo final 6, a Sérvia fez 3 a 1 em Nagoya. No duelo particular Boskovic também superou Egonu. 1 ponto, é verdade, 29 a 28.

Fato é que a FIVB, Federação Internacional de Vôlei, irá eleger uma delas como a melhor do mundo após o jogo.

Paola Egonu é a maior pontuadora do campeonato com 245 pontos. Quase 100 pontos a mais que Boskovic aparecendo apenas em quarto com 153. A oposta sérvia no entanto é a atacante mais efetiva e com melhor aproveitamento no mundial. Nesse aspecto Egonu é a terceira.

Façam suas apostas.