Sérvias, por enquanto, são reforços de arquibancada em Osasco

Essa sinceramente não deu para entender.

As sérvias Tijana Malesevic e Ana Bjelica já estão em Osasco, foram apresentadas oficialmente, treinam diariamente, mas até agora não jogaram oficialmente pelo novo clube.

O blog apurou com a direção do clube que a Federação da Sérvia ainda não estipulou o valor, leia-se taxa, que Osasco terá que pagar para liberar as duas jogadoras.

A FIVB, Federação Internacional de Vôlei, já recebeu o que tinha de direito pela negociação. O dinheiro chegará até a CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, em breve.

A pergunta que fica no ar é simples:

Será que foi bom negócio trazer jogadoras sérvias?

Fica claro que a Federação da Sérvia está valorizando a medalha de prata conquistada nos jogos do Rio até porque não é só Osasco que vive esse problema. Nenhum clube do mundo que contratou jogadoras sérvias pagou a transferência para a federação. Todos, sem exceção, não estão podendo usar as atletas.

Por enquanto, Tijana Malesevic e Ana Bjelica não estão fazendo falta. Osasco lidera com folga o campeonato paulista.

Para a decisão contra Bauru, possível adversário, é bem provável que Luizomar de Moura precise usar o que tem de melhor.

Tijana Malesevic e Ana Bjelica serão cobradas? Sim, óbvio.

Só que é bem diferente entrar em quadra de maneira oficial contra equipes de menor investimento do que eventualmente numa semifinal ou decisão de título estadual. E tudo indica que será assim.