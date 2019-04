Tiago Brendle fica no Rio.

O blog apurou que o Cruzeiro tentou contratar o líbero do Sesc ainda com as semifinais da Superliga em andamento. A atitude obrigou o Sesc a correr e segurar o jogador que já assinou por mais uma temporada.

A iniciativa indica que o Cruzeiro acabe abrindo mão de Serginho.

Tiago irá para a terceira temporada no Sesc.

O líbero não tem sido mais convocado para a seleção. Desde a chegada de Renan, Tiago teve poucas oportunidades.