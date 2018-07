O blog crava: Aracaju, central que está no Sesi, se despede do clube no fim da temporada.

O jogador já está contratado pelo Sesc.

O técnico Giovane Gávio voltou ao mercado e após a eliminação do Sesc nas semifinais busca reforços. Além de Aracaju, o treinador, segundo o blog apurou, mira o búlgaro Rozalin Penchev.

Ele joga de ponta, tem 23 anos e atuou pelo Bolívar, da Argentina.