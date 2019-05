O blog crava: Lucas Lóh fica mais uma temporada no Sesi.

As negociações andaram, já existe acerto entre as partes e quando a Superliga terminar o clube deverá divulgar oficialmente a renovação de contrato do jogador.

Lucas Lóh é um dos jogadores mais regulares do time na temporada. A boa fase no Sesi rendeu convocação para a seleção brasileira.