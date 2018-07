Sesi mata a fome e tira barriga da miséria com Bauru

O Natal será mais tranquilo na Vila Leopoldina.

O Sesi voltou a vencer no fim de semana, diminuiu o prejuízo na classificação e terminou o primeiro turno em sétimo lugar.

Colocação modesta.

Bauru tirou a barriga do Sesi da miséria após duas derrotas consecutivas.

Mesmo sem contar com Fabiana com dores no joelho, o time da capital paulista fez surpreendentemente 3 a 0 com parciais de 25/18, 25/14 e 25/17.

Quem dançou dessa vez foi Ellen.

Talmo de Oliveira deu fim ao rodízio e optou por Dayse na ponta ao lado de Jaqueline.

Por sinal a jogadora da seleção brasileira pode comemorar. Ela deitou e rolou e diante de um adversário fraco e sem comando técnico, matou também a fome e acabou sendo a maior pontuadora com 15 pontos.

Bauru, que deve anunciar Marcos Kwiek essa semana como novo treinador, amarga a sétima derrota, uma a mais que o Sesi e estaciona em décimo.