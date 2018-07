Sesi prestigia levantadoras e abre mão do talento de Fabíola

Fabíola, contratada pelo Volero Zurich, da Suíça, chegou a ser pauta no Sesi.

Diretoria e comissão técnica analisaram cuidadosamente a possibilidade de repatriar a jogadora.

Diferente do que foi dito, o Sesi não fez nenhuma proposta oficial para contratar a levantadora.

Segundo o blog apurou, Talmo, treinador do time, foi consultado e não se entusiasmou com a oportunidade de contar com Fabíola. O técnico prefere ainda apostar em Carol Leite e Priscila Heldes.

A direção do Sesi seguiu a mesma linha e ainda alegou que a verba para a temporada estaria comprometida.

O Sesi erra. O Sesi não pensou grande. Aliás, o Sesi ainda é pequeno.

Vaidoso ao extremo, Talmo foi ao menos coerente e ‘morre’ abraçado com sua filosofia. Liberou Carol Albuquerque, indicou as contratações de Carol e Priscila e se vê obrigado a fazer a coisa funcionar. Nada mais natural que apostasse nas levantadoras atuais.

Além do enorme prejuízo técnico com Carol e Priscila, o Sesi caminha para amargar mais um ano na fila.