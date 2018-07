Sesi prioriza e busca José Roberto Guimarães

O Sesi decidiu finalmente virar grande e tratar o vôlei feminino com seriedade e profissionalismo.

Único tricampeão olímpico do esporte brasileiro, José Roberto Guimarães foi escolhido para assumir o time feminino do Sesi após os jogos olímpicos do Rio.

O blog apurou que o técnico da seleção feminina é prioridade e unanimidade no clube. Virou sonho de consumo.

O perfil do treinador é considerado o ideal para reestruturar o Sesi e supervisionar as categorias de base. O vôlei feminino existe desde 2011 e jamais conquistou um título de nacional.

Zé Roberto chegaria com autonomia total.

A contratação de José Elias Proença, home de confiança e preparador físico da seleção, é um forte indício de que o treinador possa dirigir o time paulista a partir do segundo semestre.

O último trabalho do técnico no BRASIL foi na temporada 2013/14 quando comandou o extinto Campinas.