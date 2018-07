Sesi renasce, volta a ser grande e Cruzeiro ‘paga o pato’

Por essa o todo-poderoso time do Cruzeiro não esperava. Nem o Cruzeiro, nem ninguém.

O instável Sesi deixou para fazer diante do atual campeão seu melhor jogo na Superliga. Foram necessárias 9 rodadas para o Sesi convencer, ou melhor, tentar convencer o torcedor.

O time paulista precisou de duas e horas e vinte minutos para vencer o Cruzeiro por 3 sets a 2.

A partida pode marcar o renascimento do Sesi na competição.

O bloqueio foi o ponto forte do time dirigido por Marcos Pacheco. O Sesi fez 12 pontos contra 7 do Cruzeiro. Jogo surpreendentemente equilibrado, exceção feita ao quarto set vencido pelo Cruzeiro com facilidade.

Por sinal, os mineiros foram novamente prejudicados no tie-break. O ataque de Wallace no início do quinto set foi rigorosamente dentro e a arbitragem marcou fora.

O Sesi, que não tem nada a ver com isso, se aproveitou, foi mais regular, liderou o placar e fechou com 15/12.

Não dá para chamar o resultado de zebra.

Sem Leal inspirado, o Cruzeiro foi um time comum.