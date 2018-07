Sesi renova com William e Alan. Douglas Souza fora dos planos.

Só boas notícias para o Sesi.

O clube renovou com o levantador William e o oposto Alan. Ambos ficam mais uma temporada no clube paulista. Alan, valorizado no mercado, tinha propostas do exterior mas optou em ficar no BRASIL.

Alan inclusive pode ser uma das novidades da seleção brasileira que será convocada em breve por Renan Dal Zotto.

Se William e Alan ficam, Douglas Souza sai.

O ponteiro está em baixa e não está nos planos do Sesi. O blog tem informações que um novo ponteiro passador será contratado.

O Sesi ainda discute os casos de Lipe, Gustavão e Lucão. O clube pretende manter Renato Russomanno mas enfrenta a concorrência de Taubaté.

O Sesi abre as semifinais da Superliga no sábado quando receberá o Sesc na Vila Leopoldina.