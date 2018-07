Sesi sacrifica 3, Jaqueline não resolve e apanha novamente na Superliga

Perderam definitivamente o respeito pelo Sesi.

Depois do Rio do Sul na rodada anterior, agora foi a vez foi a vez do São Caetano tirar sua casquinha.

O Sesi, de Jaqueline, caiu novamente e perdeu fora de casa de virada por 3 a 1. Em 3 rodadas, o time soma duas derrotas e apenas a vitória na estreia contra o modesto São Bernardo.

São Caetano ainda não havia vencido na competição.

O Sesi despencou para o sétimo lugar.

Perdido, o técnico Talmo de Oliveira, que segue intocável, mudou a formação e começou com Pri Heldes, Andreia de oposta e Angélica no meio. Carol Leite, Sabrina e Bia foram sacrificadas.

Fabiana foi a única que se salvou. A central da seleção fez 20 pontos.

Jaqueline teve atuação apagadíssima e fez 4 pontos em 4 sets.

Thaisinha e Andressa foram as melhores de São Caetano.

Nos demais resultados da rodada, o Minas passou sufoco novamente mas derrotou o penetra Brasília por 3 a 2 e foi ao sexto lugar. Brasília está fora da zona de classificação.

O Praia Clube ignorou o fator casa e venceu o Pinheiros por 3 a 1. A vitória, terceira seguida, coloca o Praia na vice-liderança da Superliga com 9 pontos.