Sesi terá ‘limpa’ e apanha mais que tapete em dia de faxina

Perder para o vice-líder e vice-campeão da Copa Brasil fora de casa pode até ser considerado um resultado normal. Foi exatamente o que aconteceu com o Sesi em Uberlândia diante do Praia Clube.

O que não é comum é ver o Sesi perder tanto como na atual temporada. O time segue ladeira abaixo, sem comando, entregue em quadra e perspectiva zero de reação.

O Praia Clube se surpreendeu com tanta facilidade afinal os encontros recentes entre os dois times sempre foram marcados pelo equilíbrio. Hoje é diferente.

Em pouco mais de uma hora, o Praia fez 3 a o com 25/13, 25/18 e 25/22. A partida foi tão tranquila que Ricardo Picinin, técnico do Praia, não fez nenhuma alteração nos 3 sets. Não precisou.

Os números são alarmantes. 20 pontos separam os dois times na classificação. O Praia soma 45 contra 25 do Sesi, isso na metade do returno.

O mais curioso é que se o campeonato terminasse agora, Praia e Sesi se encontrariam nos playoffs.

A instabilidade de Bauru e Pinheiros deixa o Sesi, por enquanto, livre da ameaça do vexame de ficar de fora da segunda fase da Superliga.

O Sesi paga caro pelos erros do passado e pela prepotência dos responsáveis pelo esporte do clube. A conta é alta e as peças mais valiosas do elenco lutam contra a desvalorização.

As mudanças vieram tarde demais e não surtiram efeito.

Agora é rezar, esperar o fim da competição e torcer para que José Roberto Guimarães aceite a proposta do clube, limpe a casa e comece o trabalho do zero.

O técnico da seleção deve ter ficado impressionado com o que (não) viu. Ele é a esperança de dias melhores. A salvação do projeto.