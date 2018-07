Sesi troca 6 por meia dúzia, não reage e Rio do Sul comemora

Dito e feito.

Não demorou muito e no segundo jogo na Superliga o Sesi perdeu a primeira partida na competição.

Se já tinha passado sufoco em casa contra São Bernardo, o risco de derrota era grande diante do Rio do Sul em Santa Catarina.

E não deu outra.

O Rio do Sul, que já havia vencido o Minas, ignorou o suposto favoritismo do Sesi e fez 3 sets a 2 com 25/23, 15/25, 19/25, 25/21 e 15/13 no tie-break.

O Sesi mudou pouco em relação a partida anterior.

Talmo escalou Jaqueline de início, barrou Ellen e colocou Dayse como titular. Na prática não resolveu em nada. Trocou 6 por meia dúzia.

As levantadoras continuam sem usar Fabiana, o time segue sofrendo no meio e quando joga é pelas pontas.

Rio do Sul, que não tem nada a ver com os problemas internos do Sesi, pode comemorar a segunda vitória em 3 partidas e terminou a terceira rodada na inédita quarta posição.

A temporada promete ser dura e de fortes emoções para o Sesi.