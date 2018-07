Sexta-feira gorda e de muita matemática na Superliga Feminina

Acabou a folia e é hora de voltar ao trabalho.

A oitava rodada da superliga feminina será gorda e recheada de jogos. São 6 no total, mas nem todos serão pra valer.

Valinhos, já eliminado, recebe o Sesi, conformado, estacionado em sétimo lugar e aparentemente sem riscos se perder a posição.

O penetra Brasília, sexto, enfrenta São Bernardo, último colocado, e veste a camisa de São Caetano, adversário do surpreendente Rio do Sul. Uma vitória do time paulista pode dar a quinta posição ao Brasília e ao mesmo tempo colocar São Caetano na zona de classificação para os playoffs.

Acontece que São Caetano não depende dos próprios resultados para ser oitavo. É necessário contar com a derrota de Bauru para o Pinheiros e de preferência por 3 a 2.

Bauru, de Marcos Kwiek, tem uma autêntica decisão pela frente. Se vencer o Pinheiros na capital, o time tem grandes chances de jogar os playoffs. Se vencer e Rio do Sul derrotar São Caetano o cenário fica ainda mais bonito. Certo é que Bauru só depende dos próprios resultados na oitava rodada, o que não é o caso do Pinheiros, hoje décimo.

Para entrar no G8 o Pinheiros tem que derrotar Bauru e torcer pelo Rio do Sul contra São Caetano. Bauru soma 20 pontos, contra 19 de São Caetano e Pinheiros.

Em Belo Horizonte o Minas tem a última chance de voltar ao terceiro lugar o que significaria a possibilidade de ser finalista da Superliga. Não será fácil. O Minas tem que derrotar Osasco, em clara ascensão na competição. Osasco soma 41 contra 40 do Minas. O terceiro colocado evitaria o confronto com o Rio na semifinal.

Para Osasco uma vitória garante não só a terceira colocação como a possibilidade real de ser segundo dependendo do resultado entre Praia e Rio em Uberlândia.

Se confirmar os 3 pontos em Minas e o Rio vencer o Praia, a diferença entre paulistas e mineiros ficará em apenas 1 ponto faltando 3 rodadas para o fim da fase de classificação.

O Rio, em primeiro com 48, mesmo que perca ainda será primeiro colocado pelos critérios de desempate. Nesse caso porém, o Praia se garante no mínimo em segundo e veste a camisa de Osasco na última rodada para sonhar com a primeira colocação.

É um tal de ‘se’ para um lado e ‘se’ para o outro.

Fato é que a sexta-feira gorda pós carnaval será emocionante, pode antecipar muita coisa ou deixar a decisão para as últimas 3 rodadas.

Rio, Bauru e Rio do Sul são os únicos que dependem apenas de seus próprios resultados. Os demais precisam ganhar, torcer e usar a matemática.