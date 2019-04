Sheilla pode voltar à seleção e jogar em Barueri sob comando de José Roberto Guimarães

José Roberto Guimarães quer Sheilla novamente na seleção brasileira.

A jogadora, que se despediu das quadras após a Olimpíada do Rio, teria ainda proposta para jogar em Barueri, time que é dirigido pelo técnico.

São praticamente 3 anos longe do vôlei.

O blog apurou que a ideia do treinador é colocar Sheilla gradativamente em forma e se puder contar com a atleta no pré-olímpico que será jogado em agosto.

Só que o objetivo final mesmo é ter Sheilla como oposta titular do BRASIL no Japão. Para tanto, José Roberto Guimarães pretende abrir as portas de Barueri e usar o clube, assim como fez com Dani Lins e Thaísa, para recuperá-la fisicamente e tecnicamente durante a próxima Superliga.