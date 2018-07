Sidão, aposta de Bernardinho, vive maior desafio da carreira

Ele luta literalmente contra o tempo.

O potencial e a qualidade técnica de Sidão, central da seleção, não estão em discussão.

Acontece que desde que decidiu operar o ombro em novembro do ano passado o desafio passou a ser outro.

O desafio é diário.

O jogador não desiste e encara a possibilidade de disputar a segunda olimpíada consecutiva como maior desafio da carreira.

Sidão está em Montes Claros à disposição de Bernardinho. A seleção masculina joga partidas amistosas contra a Eslováquia. Sidão precisa jogar.

Nessa conversa com o blog, o atleta do Sesi fala com otimismo sobre sua recuperação, da briga sadia com os companheiros na seleção, diz que não se arrepende da decisão que tomou e elogia os novos companheiros de Sesi.

Como você está se sentindo faltando 74 dias para a Olimpíada? E sua evolução?

Fisicamente estou me sentindo muito bem. Ainda sinto um pouco de dor no ombro, o que é normal. Sabia que seria assim. Mas a evolução tem sido diária.

Esse é o maior desafio da sua carreira, ou seja, se recuperar a tempo?

Com certeza. Quando fiz a opção da cirurgia sabia que seria muito difícil meu pós-operatório e ao mesmo tempo chegar bem na seleção e poder brigar pelo meu espaço. O Bernardinho confia no meu trabalho, me deu essa oportunidade e vou responder em quadra.

E a concorrência na seleção?

É grande. Todos os jogadores estão realmente muito bem. Aqui temos uma briga sadia, constante e sei que será muito difícil. Minha obrigação é lutar até o fim.

Você já se vê na Olimpíada?

Tenho muita tranquilidade quanto a isso estou correndo atrás do meu objetivo dia a dia. Sei que preciso melhorar muito ainda. Temos a Liga Mundial antes da Olimpíada que será um teste muito importante para todos e especialmente para mim.

O Sidão se arrepende da decisão de fazer a operação?

Não. Claro que não. Fiz porque realmente da forma como eu estava não iria conseguir jogar em nenhum clube pois era uma dor realmente insuportável. Talvez pudesse ter feito essa cirurgia antes, mas agora não adianta ficar pensando e sim correr atrás do tempo perdido.

Como viu a chegada do Lucão e do Bruno ao Sesi?

Dois exemplos de atletas. Acho que a volta do Lucão e a chegada do Bruno realmente vão somar. O Sesi precisa de jogadores desse tipo, ou seja, líderes dentro de quadra e vencedores acima de tudo.