Sidão supera corte, admite risco e mira temporada 100% no Sesi

Sidão falou pela primeira vez após ser cortado dos jogos olímpicos do Rio de Janeiro.

O jogador do Sesi conversou com o blog. Sidão disse que ficou surpreso com a decisão de Bernardinho. O atleta diz que já superou o episódio, mostra grandeza e faz questão de agradecer a oportunidade que teve de treinar com a seleção.

Sidão admite que sua vitoriosa história com a camisa do BRASIL pode ter chegado ao fim e garante que sabia do risco quando decidiu operar o ombro.

Hoje ‘zerado’ afirma que o Sesi é o foco.

Você achou justo ter sido preterido pelo Bernardinho?

Acho que ele tinha que fazer as opções e infelizmente optou por mim. Fiquei muito triste pois acho que poderia ter me testado na Sérvia. Só ele sabe os motivos.

De alguma maneira ficou surpreso com a decisão?

Um pouco sim pois realmente achava que viajaria com o grupo para ser testado lá na Europa. Mas também sabia do risco após a cirurgia.

Fica mágoa ou ressentimento?

De forma alguma. Acho que ele foi muito bom comigo, pois estava há um ano sem jogar e mesmo assim o Bernardinho me deu essa oportunidade. Realmente tenho só que agradecer. Você acha que seu ciclo se encerra na seleção? Acho que sim. Claro que por mim ficaria minha vida toda na seleção pois só quem está lá sabe o quanto é bom defender nosso país. Quanto ao ciclo penso que acabou pois fisicamente não sei se aguento o ritmo de treinamentos que somos submetidos. Realmente agora é pensar no clube mesmo. E o ombro como está?

Meu ombro com certeza nunca mais será o mesmo tenho que ter consciência disso. É trabalhar muito para poder não sentir dor. No momento meu ombro está muito bom. Tive realmente uma dor muscular muito forte na semana que estava com a seleção no Rio e precise ficar parado uns dias. Acho inclusive que por esse motivo o Bernardinho tomou a decisão. Mas já estou bem, treinando e pronto para a próxima.