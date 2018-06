Simon deixa o Cruzeiro e assina contrato com Lube Civitanova.

É apenas questão de tempo.

A bonita e vitoriosa trajetória de Simon no Cruzeiro está perto do fim.

O blog, que divulgou em primeira mão a possibilidade do cubano deixar o BRASIL, recebeu a informação que Simon já assinou contrato com o Lube Civitanova, da Itália. O compromisso passa a valer a partir do primeiro dia do mês de junho de 2019.

Simon não quer continuar no Cruzeiro.

O jogador irá tentar negociar com a diretoria sua liberação imediata.

O Cruzeiro exige US$ 400 mil para abrir mão de Simon.

Caso não libere o cubano agora, o clube mineiro irá fazer valer o contrato assinado até maio de 2019 e não receberá qualquer compensação financeira no ano que vem.