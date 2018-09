Simon vai se naturalizar e jogar pela Bulgária.

Robertlandy Simon Aties vai virar em breve cidadão búlgaro.



O blog apurou que o ex-jogador do Cruzeiro já está providenciado toda a documentação necessária para a naturalização. A Federação da Bulgária ainda não confirma oficialmente o convite o que deve acontecer em breve.

O processo é simples e o mesmo praticado nos casos envolvendo os Leon (Polônia) e Leal (BRASIL).

Assim que os documentos forem emitidos, a Bulgária irá comunicar a Federação de Cuba e terá que respeitar o período de carência de 2 anos de acordo com as regras da FIVB, Federação Internacional de Voleibol.

Numa visão bem otimista, Simon, 31 anos, estaria liberado para jogar pela seleção búlgara a partir de outubro de 2020, o que tornaria inviável a participação dele na Olimpíada de 2020.

Curiosamente, o cubano terá como companheiro essa temporada no Lube, da Itália, Tsvetan Sokolov, estrela da Bulgária.

A seleção, que caiu na segunda fase do mundial, muda de patamar a chegada de Simon, as permanências de Sokolov e Bratoev e possibilidade do retorno de Matey Kazisky.