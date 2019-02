Sistema S: ‘Faca’ chega ao Sesi que encerra atividades em parte da base.

Pode ser uma simples coincidência, mas o Sesi, que faz parte do Sistema S, encerrou as atividades nas categorias infantil e mirim do vôlei masculino.

Ainda que a parcela seja irrisória na conta, a decisão pode ser em função da ‘faca’ anunciada por Paulo Guedes, ministro da economia, antes de assumir o cargo.

O blog apurou que o Sesi, por enquanto, mantém as atividades no juvenil.

Até onde o blog chegou, não será surpresa se o investimento no time adulto for reduzido para a próxima temporada. A possibilidade é grande de mudança no comando técnico.

O Sesi conquistou apenas o título da inexpressiva Supercopa, pouco para o alto custo da equipe.