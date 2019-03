Skowronska decide, Hooker não. Barueri 1 x 0 Osasco.

O que faltou de um lado, sobrou do outro.

Barueri tinha oposta, Osasco não.

Assim o time de José Roberto Guimarães abriu 1 a 0 na série marcando 3 a 2 num jogo dramático, cheio de reviravoltas e com a polonesa decidindo e derrubando a última bola da partida.

26 pontos no total, todos de ataque.

Vitória que passou pela entrada de Tainara a partir do segundo set, que teve Leyva jogando por ela e por Hooker em Osasco e o brilho das centrais Thaísa e Walewska num duelo de encher os olhos.

Mas quem resolveu, que ninguém se engane, foi Skowronska. E quem não resolveu foi Hooker, apagadíssima. Quando Osasco precisou, a norte-americana não compareceu, tanto é que Claudinha, acertadamente, desistiu dela do quarto set em diante.

Quando Barueri precisou, a polonesa resolveu, tanto é que Dani Lins, confiando na sua oposta, usou Skowronska no fim.

Barueri confirma o favoritismo e vence o rival no momento mais importante do campeonato.

O resultado positivo apenas confirma o favoritismo do time nas quartas de final, mas não apaga as deficiências atrás com uma linha de passe sofrível. É inconcebível levar 8 pontos de saque ainda que exista o mérito do adversário.

Barueri dá um passo enorme para ser semifinalista pela primeira vez.

A responsabilidade vira de lado. É a hora de cobrar e saber o que Hooker veio fazer no BRASIL.