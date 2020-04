Sob gestão de Larson e Akinradewo, Estados Unidos anunciam criação da Liga Feminina para 2021

A Athletes Unlimited anunciou o lançamento da Liga Feminina e ao mesmo tempo a criação de um conselho consultivo all-star.

A nova competição seguirá o mesmo modelo inovador de torneio que a empresa revelou ao anunciar sua primeira liga de softball, em março. O Athletes Unlimited Volleyball, único campeonato profissional feminino de vôlei dos Estados Unidos, será lançado em fevereiro de 2021.

É oficialmente sancionado pelo USA Volleyball e também oferecerá uma ampla gama de serviços de assessoria estratégica. A Liga estará localizada em uma cidade com todos os jogos disputados em um único local ao longo da temporada e contará com 48 das melhores jogadoras do mundo, incluindo as atletas da seleção dos Estados Unidos e recém-formadas da NCAA.

Jordan Larson, Foluke Akinradewo e Molly McCage farão parte do Conselho Consultivo de Atletas, grupo que irá determinar quais jogadoras serão convidadas a participar da primeira temporada e ajudar a definir as regras e políticas da liga.

O compromisso de remuneração é consistente com a iniciativa da Athletes Unlimited de elevar o modelo tradicional de propriedade nos esportes coletivos e mudar a relação entre os esportistas e suas respectivas ligas. Os investidores na empresa serão limitados em seu retorno financeiro para que os atletas ganhem cada vez mais dos lucros à medida que o campeonato for acontecendo.