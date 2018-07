Sob tensão, Minas e Praia buscam afirmação no clássico em Belo Horizonte

Não é apenas o clássico entre Osasco e Rio que chama atenção na rodada de hoje da Superliga Feminina.

A terça-feira terá Minas e Praia Clube.

A vitória contra Osasco amenizou um pouco o ambiente em Uberlândia. O mesmo ainda não dá para dizer do clima no Minas que venceu o Fluminense apenas no tie-break.

Apesar de 10 pontos separarem Praia e Minas na classificação, a cobrança é grande nos dois clubes.

Enquanto o Praia (ainda) saboreia a vice-liderança, o Minas é apenas o sétimo com 10 pontos, mesma pontuação de Fluminense e Pinheiros e 1 ponto a frente do Rio do Sul, nono.

Qualquer resultado que não seja a vitória logo mais pode até tirar o Minas da zona de classificação.

O sonho é ficar entre os 4. Vencer o Praia é fundamental.

Pressão de um lado, pressão do outro.

Perder, dependendo da combinação de resultados, pode fazer o Praia despencar para para o quinto lugar.

Alix segue fora. Fabiana é a esperança novamente.

Hooker teve atuação apenas discreta no desajustado Minas no Rio e não pode ser cobrada.

O Praia, pelo que gastou e posição na tabela, é favorito. Acontece que o Minas jamais pode ser menosprezado, especialmente quando enfrenta esse mesmo Praia.

Tradição por tradição, dá Minas.