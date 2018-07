Sócio ajuda e Minas oferece R$ 700 mil para Hooker

O adeus de Hooker pode ter sido apenas um até logo.

Um dos sócios do Minas Tênis, encantado pela jogadora, decidiu ajudar o clube que luta com poucos recursos para renovar com a norte-americana.

O blog, após apurar, fez contato com o responsável, que confirmou ter colocado disponível cerca de R$ 300 mil para manter Hooker em Belo Horizonte.

Por razões óbvias o mesmo pediu para que sua identidade não fosse revelada.

O Minas, procurado pelo blog, se limitou a dizer que ‘existe muito interesse na permanência da atleta’.

Hooker recebeu aproximadamente 100 mil dólares para jogar por 5 meses de contrato.