Sofrimento em dobro para o Cruzeiro com Simon campeão na Itália

Para desespero do torcedor do Cruzeiro, Robertlandy Simon foi, viu e venceu.

Na primeira temporada vestindo a camisa do Lube Civitanova, o cubano, que avisou que deixaria o Cruzeiro, conquistou o título italiano. Na quinta partida da série contra o Perugia, o Lube ganhou por 3 sets a 2.

Simon fez 15 pontos.

Leal, outro ex-jogador do clube mineiro e companheiro de Simon, teve atuação mais discreta. Ainda assim se deu melhor no duelo particular contra Leon, do Perugia.

Os dois foram campeões curiosamente na mesma temporada em que o Cruzeiro sequer conseguiu chegar a decisão da Superliga. E ainda não acabou.

Sábado em Berlim, o Lube, que conta com o levantador Bruno no elenco, disputa o título da Champions League contra o Zenit Kazan, da Rússia.