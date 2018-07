Sokolova, perto de completar 38 anos, não descarta volta à seleção russa

Lyubov Sokolova sorri.

A jogadora disfarça e ao mesmo tempo se mostra cautelosa ao falar sobre a possibilidade de jogar novamente pela seleção da Rússia.

Há 10 dias, o técnico da seleção, Yuri Marichev, admitiu o desejo de contar com a ponteira passadora para os jogos olímpicos do Rio em 2016.

http://esportes.estadao.com.br/blogs/bruno-voloch/tecnico-abre-as-portas-para-retorno-de-sokolova-a-selecao-da-russia/

Sokolova, que completa 38 anos na sexta-feira, confirmou o convite e afirmou que precisa conversar pessoalmente com o treinador antes de definir o futuro:

‘Eu não penso muito sobre isso porque não falei com o treinador. A Rússia tem uma equipe muito unida e honestamente não sei se é necessária minha presença. A única coisa que me pediram foi para em alguns momentos ajudar a seleção. Por enquanto não resolvi porque ainda não conversei com o técnico. Certo é que tudo irá depender dos métodos de treinamento, do meu condicionamento físico e da minha saúde. Só volto se me sentir útil ao time’.

Bicampeã mundial em 2006 e 2010, Sokolova jogou as últimas 5 olimpíadas.