SOS base. BRASIL leva capote do Peru no Sul-Americano sub-18 e fica fora da final.

A atual administração da CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, começa a colher o que (não) plantou.

A derrota vergonhosa da seleção feminina para o Peru no Sul-Americano sub-18 é mais do que um alerta. O BRASIL caiu por 3 a 0 com direito a 25/9, isso mesmo, no primeiro set.

Não que as demais tenham sido muito diferentes.

25/15 e 25/11.

O resultado deixa o BRASIL fora da decisão, ameaçado de não jogar o mundial da categoria ano que vem e reflete o atual estágio das categorias de base do vôlei nacional.

A competição é jogada em Valledupar, na Colômbia.

A seleção é dirigida por Hairton Cabral, ex-treinador do São Caetano.