SOS Fabiana

SOS é o código universal de socorro, utilizado como mensagem para alertar quando alguém necessita de auxílio o mais rápido possível.

É o que se encaixa perfeitamente ao momento vivido por Fabiana no Sesi.

A equipe perdeu novamente para o São Caetano, o que em tese pode ser considerado um resultado normal diante de tudo que já foi dito, falado e comentado no blog. Seria chover no molhado.

Que o Sesi não vai a lugar nenhum também essa temporada todo mundo sabe. São erros sucessivos, contratações precipitadas, a presença de Jaqueline e uma diretoria conivente com o técnico.

O que mais impressiona porém é como o Sesi depende cada vez mais de Fabiana.

Na derrota para o São Caetano, a jogadora da seleção fez 24 pontos, quase 1 set inteiro, e não foi o suficiente para livrar o time de mais um resultado negativo.

Fabiana jogou por ela e pelas outras, mesmo sem ter o entrosamento ideal com Carol e Priscila. Aliás, entrosamento esse que jamais virá. Não pela qualidade técnica das levantadoras, ate esforçadas, mas pelo entra e sai frequente estabelecido pelo treinador. Carol começou e Priscila terminou.

Quando Fabiana não está na rede dá desespero. O Sesi para. Não roda. Não joga.

Dá ainda para enaltecer o bom trabalho de Bia.

Se teve peito para tirar Jaqueline no terceiro set, com míseros 6 pontos no jogo, e colocar Dayse, Talmo não viu o dia ruim de Andreia e deixou Sabrina de castigo no banco.

O sempre valente e bem dirigido São Caetano, se aproveitou da fragilidade do adversário, jogou ‘completo’, como time e contou com Lia inspiradíssima.