Stéphane Antiga não é mais o técnico da Polônia.

A Federação da Polônia enfim se pronunciou e anunciou oficialmente que Stéphane Antiga não é mais o técnico da seleção masculina.

O treinador ficou quase 3 anos no comando e foi campeão mundial em 2014, contra o BRASIL, e medalha de bronze na Copa do Mundo do Japão no ano passado.

A má campanha na Olimpíada do Rio quando a Polônia caiu nas quartas de final para os Estados Unidos foi determinante para a não sequência de Antiga.

Os dirigentes esperam em breve anunciar o nome do substituto.