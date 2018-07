Sub-23 é uma luz no fim do túnel, mesmo que tardia.

Após o fracasso na categoria infanto-juvenil, o inédito título mundial sub-23 representa uma luz no fim do túnel do vôlei brasileiro. No fim mesmo.

O evento, administrado pela FIVB, Federação Internacional de Vôlei, é recente e foi criado justamente para preencher o espaço entre o juvenil e o adulto.

A comemoração é merecida e plenamente justificável, mas é bom deixar claro que o grupo do BRASIL campeão na Turquia é quase todo formado por jogadoras adultas, ou seja, apenas duas juvenis, onde passa a atual crise do vôlei brasileiro, casos de Drussyla e Lorenne.

Rosamaria, destaque da seleção no mundial, jogou o Pan e é adulta. É conhecida do grande público com passagens por Pinheiros, Campinas e foi contratada recentemente pelo Minas.

Drussyla atuou a última Superliga pelo Rio e Gabi é titular de Osasco.

A levantadora Juma figurou nos treinos da seleção adulta em Saquarema. Naiane apareceu bem no Minas. Também titular na última temporada.

A comissão técnica é formada por Wagão, treinador do Pinheiros, e Hairton Cabral, de São Caetano.

Evidente que José Roberto Guimarães, indiretamente, fez parte da montagem desse grupo, nada porém que tire os méritos da dupla Wagão-Haírton, pelo contrário.

Os entusiastas não devem confundir as coisas. Alguns exageram, esquecem de olhar para trás e cometem o grave erro de achar que está tudo 100% na formação. Longe disso, talvez a mesma distância da túnel para a luz.

A questão é saber se essas jogadoras terão espaço e fundamentalmente capacidade para substituir as atuais atletas que compõe o grupo adulto atual.

No mundial sub-23 do México em 2013 o BRASIL não figurou nem entre os 4.

Daquele time, apenas Ellen, Rosamaria e Mara apareceram em 2015 na seleção adulta, sem esquecer que José Roberto Guimarães dividiu a seleção e Thaísa, Sheilla e Fabiana ficaram de fora.

Sendo assim, pensando em Rio 2016, apenas Rosamaria, se tanto, teria alguma chance. Se o raciocínio for Tóquio 2020, o cenário não é assim tão diferente.

Wagão e Haírton, esses sim, merecem maior reconhecimento. Ambos porém trocam a política pela dignidade.