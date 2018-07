Super Bowl 50 coloca medo na abertura da Olimpíada

Não era vôlei, razão da existência do blog, olimpíada e muito menos decisão de Copa do Mundo de futebol.

Assistindo a final do Super Bowl 50, programa que deveria ser obrigatório, e tudo que envolve o evento, fica no ar a inevitável questão:

O que será do Rio de Janeiro e do Maracanã na cerimônia de abertura dos jogos olímpicos?

Honestamente, depois do que vimos na Copa do Mundo, mau gosto profundo, o melhor e mais seguro, sem demagogia e deixando o patriotismo de lado, seria contratar a empresa responsável pelo show no intervalo do Super Bowl.

Ainda dá tempo.

O COB, Comitê Olímpico Brasileiro, deveria correr nessa, sem orgulho.

70 câmeras espalhadas, (mais do que o dobro usado na final da Copa do Mundo) Coldplay, Beyonce e Lady Gaga cantando o hino dos Estados Unidos numa performance de arrepiar qualquer apaixonado pelo esporte.

Audiência qualificada.

Quem não curte carnaval e ficou literalmente sem saída por causa dos blocos de rua, o Super Bowl foi uma ótima alternativa.

Enquanto isso, os responsáveis pela abertura da olimpíada certamente estão ainda envolvidos na avenidas pelo BRASIL afora sambando e gastando energia.

Gastando energia …

Enquanto isso, o medo é grande.