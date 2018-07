Supercopa é tira-gosto para Rio e Cruzeiro

A temporada 2015/16 começa com a disputa da Supercopa, competição criada esta esse ano pela CBV, Confederação Brasileira de Vôlei.

Jogo único que reúne o campeão da Superliga e o vencedor da Copa Brasil.

No masculino jogarão Cruzeiro e Taubaté. No feminino o confronto será entre Rio e Pinheiros. Ambas as partidas acontecerão em Itapetininga (SP).

Será uma espécie de tira-gosto para Cruzeiro e Rio, favoritos ao título brasileiro.

O Rio, de Bernardinho, pode até sentir a falta de ritmo, mas tem um elenco infinitamente superior e em tese não deve encontrar muita resistência.

A final entre Cruzeiro e Taubaté é mais equilibrada e interessante. Embalado pelo bicampeonato mundial, os mineiros levam sempre vantagem.

Taubaté, ainda sem Rapha contundido, ganhou moral com a conquista do Campeonato Paulista contra o Sesi. O eficiente Pedro será novamente o titular. Taubaté é franco-atirador e joga sem responsabilidade.