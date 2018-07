Superliga B: campeão não garante acesso

Sem muita pompa, divulgação e marketing zero, a Superliga B, segunda divisão do vôlei brasileiro, chega a fase final.

No feminino Araraquara, Cascavel, São José dos Pinhais e Fluminense brigam pelo título. As semifinais começam hoje. Fluminense e Cascavel de um lado e São José e Araraquara do outro.

No masculino Botafogo, São Bernardo e Castro, do Paraná, lutam pelo acesso. Entre os homens a coisa está mais avançada e o Botafogo já abriu 1 a o na série contra o time paranaense.

São Bernardo, do campeão olímpico Douglas, perdeu para o Sesi B a primeira partida semifinal por 3 a 2. Os jogos de volta serão no fim de semana.

O regulamento é no mínimo curioso.

Como o Sesi já participa da Superliga, se voltar a vencer São Bernardo e se classificar para a decisão, quem passar de Botafogo e Castro será automaticamente promovido.

Isso tudo em tese.

Por sinal essa tese vale também para o feminino.

Quem for campeão tem o direito de jogar a Superliga. Para tanto será necessário cumprir uma série de exigências financeiras. Já existiram casos no passado, e não foram poucos, de times que conseguiriam o resultado dentro de quadra mas por falta de patrocínio e verba desistiram do torneio.

Outros, como o ‘penetra’ Brasília, pagaram e entraram direto.

Bauru e Bento Gonçalves são exemplos perfeitos. Confirmaram o acesso na Superliga B e jogaram no ano seguinte a Superliga.