Superliga: finais em 3 jogos e troca-troca liberado

Mudanças para a próxima edição da Superliga.

As finais do torneio masculino serão em 3 jogos ao invés das 5 partidas da temporada passada. Quartas e semifinais idem.

A novidade no regulamento fica por conta da possibilidade dos jogadores trocarem de time, como já existe no campeonato brasileiro de futebol. Até a quinta rodada, o atleta poderá, se for o caso, deixar o clube de origem e se transferir para qualquer equipe da Superliga.

O calendário foi enxugado por causa da Olimpíada.

A Superliga masculina começa no início de novembro e termina em maio.