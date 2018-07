Superliga Masculina de cabeça para baixo

Só o Cruzeiro, e mesmo assim com apenas um jogo disputado, resistiu em duas rodadas.

Sesi e Taubaté, equipes credenciadas para disputar a final contra o time mineiro, já conheceram o sabor da derrota na Superliga.

O responsável pelas maiores surpresas da competição é Montes Claros.

Após derrubar na estreia Taubaté por 3 a 2, Montes Claros, do campeão olímpico Andre Nascimento, aprontou mais uma. Mesmo atuando fora de casa, o time derrotou o Sesi, vice-campeão paulista, por 3 sets a 2, com 16/14 no tie-break.

Montes Claros soma 4 pontos e é a sensação desse início de Superliga.

O líder é Campinas. Jogando novamente em casa, assim como na primeira rodada, Campinas bateu o Minas por 3 a 1 e foi aos 6 pontos.

Quem também manteve 100% foi o Voleisul. São José, que tinha vencido o Minas em Belo Horizonte na estreia, caiu diante da torcida por 3 a 1.

Campinas, Voleisul e Montes Claros são os 3 primeiros.

A segunda rodada, que começou com os 3 a 1 do Cruzeiro contra Canoas, ainda teve a vitória de Maringá por 3 a 2 diante de Juiz de Fora.

Taubaté se recuperou do resultado negativo e ganhou de Bento por 3 a 0.

O Minas é a decepção da Superliga e amarga a penúltima colocação.

A terceira rodada será toda jogada no sábado, dia 14.

Campinas põe a liderança contra Montes Claros, Taubaté recebe o invicto Voleisul e o bicampeão Cruzeiro encara Maringá.

O Sesi tenta a reabilitação diante do Minas, Juiz de Fora pega Canoas e São José duela contra Bento Gonçalves.