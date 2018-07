Superliga não terá final em jogo único e decisão será em melhor de 3

Rio e Osasco não vão mais disputar a final em jogo único. A temporada 2015/16 será diferente.

A decisão acontecerá em 3 jogos. O primeiro em Osasco, o segundo no Rio e se houver necessidade a terceira partida também será com mando de quadra do time carioca.

Pela primeira vez na história da competição, Rio e Osasco vão se encontrar nas semifinais, ou seja, um deles não estará em Brasília para receber a taça de campeão na semana seguinte.

Se existia alguma dúvida, não existe mais.

Se alguém poderia sugerir que parte da mídia estivesse exagerando na dose, as declarações das das jogadoras do Rio após a vitória contra o Pinheiros provaram que não.

Gabi, Monique e a experiente líbero Fabi, por exemplo, falaram abertamente em ‘final antecipada’.

Elas não estão erradas, pelo contrário. As 3 sabem muito bem o que representa uma semifinal contra Osasco. Quem passar, leva.

Não é demérito algum. Não é desrespeitar Minas, Sesi ou Praia. É simplesmente constatar a realidade dos fatos. Quem vier do outro lado já pode encomendar a faixa de vice-campeão brasileiro.

A final em 3 jogos favorece em tese o Rio. Em tese.

Apesar da ótima campanha e os últimos dois confrontos contra Osasco, vitórias do Rio, uma decisão em jogo único é imprevisível e em caso de tropeço não existe tempo de recuperação. Perdeu, acabou.

Agora não.

Osasco e principalmente o Rio podem ‘errar’ que ainda assim terão o direito de recuperação na partida seguinte.

Será uma final diferente como há muito não se via. Melhor de 3.