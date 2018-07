Superliga: o que se perde no fogo, na cinza aparece.

As cenas registradas no ginásio Lauro Gomes durante o jogo entre São Caetano e Bauru envergonham o vôlei brasileiro.

São imagens que certamente já correram o mundo. Logo em 2016, justamente quando o BRASIL receberá os jogos olímpicos no Rio de Janeiro.

Fomos ridicularizados.

Difícil imaginar o que é pior. Se a CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, que libera o local sem inspeção ou os responsáveis que afirmaram que o fato foi ‘normal’.

Duvido muito que a entidade tenha em mãos o laudo que atesta que o ginásio estaria apto para receber atividades esportivas.

Quem paga essa conta?

O responsável é cobrado?

Não creio. O mais lamentável é que os acontecimentos não chegam a causar surpresa diante do atual cenário.

Nada é tão ruim que não possa piorar.

Dessa vez porém fomos longe demais.

Modificar a tabela de jogos no peito, horários, arbitragens ruins, amadorismo, goteiras, ginásios vazios, tudo isso infelizmente já faz parte da rotina. Agora ver uma partida do principal campeonato do país ser interrompida por causa de uma lâmpada que pegou fogo e gerou um foco de incêndio no teto do ginásio é profundamente constrangedor.

Nos superamos.

Aliás, os dirigentes se superam a cada dia, a cada temporada.

Fico imaginando o sentimento de frustração daqueles daqueles que deixaram um legado enorme na CBV. Hoje virou herança maldita.

O vôlei do BRASIL 4 vezes campeão olímpico não merece passar por essa humilhação.

O jogo infelizmente acabou ficando em segundo plano.

Bauru chegou a fazer 2 a 0, mas esgotado fisicamente, reflexo ainda do trabalho anterior, não resistiu, perdeu forças e sucumbiu diante do São Caetano que venceu de virada.

A luz, onde está o fogo, aparece.