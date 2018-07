Superliga se refaz do susto e grandes reassumem papel principal

A superliga masculina, enfim, voltou ao normal.

Os resultados da quinta rodada devolveram a ordem natural e a competição, que andava de cabeça para baixo, entra novamente nos eixos.

Taubaté e Cruzeiro lideram com 12 pontos. O Sesi está em terceiro com 10.

A maior surpresa talvez seja o quarto lugar do Voleisul. A decepção fica por conta do tradicional Maringá que se encontra na lanterna da superliga com apenas 2 pontos.

Montes Claros se segura ainda entre os 8 melhores e o Minas, que dá sinais de reação, está no limite na zona de classificação.

Talvez se esperasse mais de Campinas. São José surpreende pela regularidade.

No jogo mais disputado da última rodada, o Cruzeiro, completo, venceu Montes Claros fora de casa por 3 a 1. Destaque para o cubano Leal, maior pontuador.

Em Novo Hamburgo, o Voleisul, de Paulo Roese, ganhou fácil de Maringá por 3 a 0.

No sul, Bento Gonçalves e Canoas fizeram a reedição da final do campeonato estadual. Canoas, que ficou com o título gaúcho, levou a melhor mais uma vez e fez 3 a 0 com parciais de 25/23, 25/23 e 25/20.

Foi a segunda vitória de Canoas no torneio. Ambos continuam fora do G8. Canoas é nono e Bento décimo colocado.

A rodada começou na quarta-feira passada com a vitória do Sesi diante de São José por 3 a 1. Em Juiz de Fora, no mesmo dia, o Minas conquistou mais 3 pontos ganhando do time da casa pelo mesmo placar.

Taubaté, que contou com a volta do levantador Rapha, passou por cima de Campinas com 3 a 0.