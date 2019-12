Surto e despedida previsível do Minas na China

Em dois jogos, conforme previsto, o Minas se despediu do Mundial de Clubes da China.

A derrota de 3 a 0 para o Eczacibasi, da Turquia, elimina o time brasileiro ainda na primeira fase da competição. Ninguém esperava nada diferente, o que é menos doloroso.

Agora, o atual vice-campeão do mundo, cumpre tabela contra o Conegliano e depois disputará o quinto lugar, posição essa que seria muito honrosa a essa altura do campeonato, mas difícil de imaginar com o que o time (não) tem mostrado em quadra.

No segundo revés na China, a novidade foi a barração de Macris depois da derrota no primeiro set. Decisão que mostra o quanto Nicola Negro está perdido e desconhece o elenco que tem nas mãos. Mas ele não é o maior culpado. A responsabilidade é de quem escolheu.

Macris não pode ser banco nem aqui, nem na China.

O surto de Nicola pode custar caro e comprometer o restante da temporada. A única decisão sensata dele foi não escalar Deja. Postura que qualquer juvenil com o mínimo de sensibilidade já teria tomada faz tempo.

A derrota para o time turco não é demérito nenhum. Se jogar 20 vezes, perde as 20.

O papel da diretoria do Minas, sempre muito firme, é primeiro cobrar, sem deixar de admitir que errou em parte das escolhas, começando por Nicola que dificilmente irá explicar como seu time consegue levar 11 pontos seguidos depois de abrir 8/3.

Por fim, investigar se os surtos são frequentes na carreira do italiano. A saída de Macris e a não escalação de Sheilla são claros de incompreensão.