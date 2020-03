Surto na CBV: Olimpíada não, mas Superliga Masculina sim

Esses caras, autênticos ‘jênios’, que comandam o vôlei brasileiro se superam a cada dia.

É inacreditável.

O caso é grave.

Surto na acepção da palavra.

Quer dizer que a pandemia de coronavírus no BRASIL não é suficiente para cancelar de vez a Superliga Masculina, mas é motivo para adiar a Olimpíada?

Qual seria a diferença?

Alguém explica?

Será que em abril a coisa por aqui irá zerar e no Japão não?

Ora faça-me o favor.

A nota oficial dos ‘jênios’ diz:

‘Prezando pela segurança máxima de todos os envolvidos com as seleções brasileiras de vôlei e pelo bem de todo o esporte brasileiro e mundial, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) apoia o pedido de adiamento dos Jogos de Tóquio, feito, neste sábado, pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) em função do coronavírus (COVID-19)’.

Imagino como os jogadores brasileiros estejam se sentindo.

A preocupação, pelo que diz a CBV, seria apenas com os caras da seleção?

Confere?

E agora? mês que vem? maio?

É muita tolice para uma entidade só.

Humilhação para os jogadores e treinadores.

A conclusão que se chega é que os clubes, exceção de Taubaté e Ribeirão Preto, merecem os dirigentes que lá estão. Foram feitos um para o outro.