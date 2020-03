Diante do cenário de alerta total contra o surto de coronavírus, a suspensão da Superliga não está descartada.

O blog apurou que esse foi um dos temas debatidos na reunião que determinou a manutenção do ranking feminino. O assunto era tratado com cautela até semanas atrás, mas hoje a realidade é diferente.

A propagação intensa da doença assusta e a ameaça de paralisação é real.

Jogar com portões fechados seria uma das alternativas.

A Argentina já adotará esse procedimento a partir do fim de semana.

Por aqui, as quartas de final do feminino começam dia 14 e o masculino terá a última rodada da fase de classificação no sábado.