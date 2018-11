Tandara da China, Tandara do Japão.

Ela não foi a única, mas estava no barco que naufragou no Japão. Tandara entretanto está muito longe de ser considerada uma das responsáveis pela vexatória campanha do BRASIL no mundial.

Evidentemente que se esperava mais da atleta, afinal Tandara era considerada a principal jogadora da seleção brasileira na competição.

Mas o Japão não foi exatamente o que a jogadora esperava. Só que não existe tempo para ficar se lamentando e a responsabilidade agora é a mesma.

Por um lado até maior.

Tandara desembarcou na China como estrela do Guangzhou Evergrande que investiu pesado para tirar a atleta do BRASIL e de Osasco.

Desafio que irá fazer bem para jogadora.

Na estreia no campeonato chinês deixou boa impressão e fez o que dela se espera. Marcou 15 pontos e foi a maior pontuadora na na vitória por 3 a o contra o Sichuan. E terá que ser assim, afinal ela foi contratada para fazer a diferença.