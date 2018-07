Melhor jogadora da Superliga, Tandara não sai de Osasco.

A própria jogadora, em conversa com o blog, garantiu que não deixa o clube paulista. Tandara só sai de Osasco se for jogar fora do BRASIL:

‘Se eu ficar no BRASIL, minha casa é Osasco. Eu não saio de lá para qualquer outro clube no país. Não tem dinheiro que pague. Osasco foi o time que me acolheu, me respeitou e que me sinto bem’.

Tandara, até onde o blog chegou, tem propostas da Rússia e da Itália.